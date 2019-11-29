«Такт в наше время отсутствует»: Миронова отреагировала на подозрения о суррогатном материнстве

46-летняя актриса призналась, что во время второй беременности ей несколько раз приходилось перешивать костюмы.

Еще в конце сентября 46-летняя Мария Миронова сообщила своим подписчикам радостную новость, она во второй раз стала мамой. Знаменитость заранее определилась с медперсоналом и клиникой, решив рожать в Греции. Последние месяцы беременности дочь ныне покойного Андрея Миронова провела у моря, вдали от репортеров и поклонников. Новорожденного сына актриса назвала Федором. Напомним, что у Марии есть 27-летний наследник от первого брака. Старшего отпрыска она назвала в честь именитого дедушки — Андреем. Примечательно, что Андрей Миронов-Удалов решил продолжить актерскую династию. Юноша уже сыграл одну из главных ролей в исторической драме «Спасти Ленинград» вместе с экс-супругом Екатерины Климовой — Гелой Месхи.

Не так давно вместе с двухмесячным сыном Федей артистка вернулась на родину. Знаменитость пока еще не показывала наследника широкой публике. На днях Мария опубликовала свежее фото, которое было сделано во время прогулки: в кадре она запечатлела коляску с крошечным сынишкой. В комментариях к снимку актриса ответила на вопросы хейтеров о суррогатном материнстве.

«Такт в наше время вообще отсутствует. Вы не заметили?!» — обратилась к подписчикам Миронова, отреагировав на вопросы о беременности и домыслы о том, что вместо нее Федю вынашивала другая женщина.

Актриса заявила, что еще в июне снималась в импровизированной фотосессии с заметно округлившимся животиком. Кроме того, она пояснила, что у нее слишком много свидетелей, наблюдавших за ней в то время, как она только готовилась стать матерью — в том числе и опытные врачи. Также Мария сохранила все необходимые справки и документы с осмотров.

«Костюмы перешивали не раз», — добавила актриса.

При этом знаменитость подметила, что всем сомневающимся она откровенно расскажет о беременности и долгожданном пополнении в семье в ближайшем интервью.