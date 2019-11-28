«Ничего своего не осталось»: 69-летнюю Бабкину заподозрили в пластике

Надежда Бабкина в свои 69 лет не боится экспериментировать с имиджем. Не так давно она сделала новую прическу, укоротив локоны. Ко всему прочему, певица любит играть с образами, так как является экспертом на передаче «Модный приговор». Для появления в студии артистка всегда подбирает броские наряды. Не так давно она примерила юбку макси и белый джемпер с пайетками, который вызвал восторг у многих зрителей.

больше по теме Бабкина дополнила модную юбку макси джемпером с пайетками В таком образе артистка поздравила Валентина Юдашкина с днем рождения на съемках «Модного приговора».

А накануне Бабкина представила на суд пользователей Сети новый наряд для «Модного приговора». Она облачилась в алое пальто, которое сочетала с необычной шапкой с перьями черного цвета. Броский макияж и крупные аксессуары дополнили наряд. Некоторые поклонники восхитились преобразившейся певицей.

А вот у других подписчиков появились вопросы к внешности Надежды Георгиевны. На снимке у нее нет ни единой морщинки. В связи с этим артистку заподозрили в использовании фотошопа или даже в пластике. «Фотошоп жуткий», «Или пластика к юбилею сделана», «Обе челюсти вставные… Все восхищаются натянутой куклой… Ничего своего не осталось от Надежды Бабкиной… Только голос. Ничего личного», — стали писать пользователи.

Специально для портала Teleprogramma.pro Марият Мухина, косметолог, главный врач сети клиник «Оригитея», прокомментировала ситуацию.

«Надежду Георгиевну я знаю лично. Действительно, она выглядит намного моложе своего возраста. То есть ее биологический возраст не соответствует паспортному. И как раз причина этой молодости в том, что она применяет на себе нетрадиционные методы, в частности часто посещает Алтайский край. Еще она часто посещает Сочи, где в санаториях практикует здоровый образ жизни, а еще санаторное лечение, которое сказывается очень мощно на молодости кожи», — высказалась Марият.

Она также напомнила, что у Бабкиной есть молодой супруг Евгений Гор. «Мы знаем, что те женщины, мужья которых младше, выглядят намного лучше, это по статистике», — отметила косметолог. Она призналась, что сама состоит в браке с мужчиной, который моложе ее на 16 лет. Мухина заверила, что выглядит очень молодо и не думает о пластических операциях. «В этом тоже есть секрет молодости», — заверила женщина.

Напомним, что прибегать к нетрадиционной медицине и хирургическим вмешательствам стоит только после консультации со специалистом.