«Нет! Никогда!»: Бородина рассказала, запоет ли она, как Бузова

Голос Ксении Бородиной нередко хвалят, телеведущую часто видят в караоке, где она с душой поет песни Любови Успенской. Тем не менее, повторения звездной судьбы Ольги Бузовой ведущая не желает.

Когда речь об этом зашла на YouTube-шоу «Алена, блин!», Бородина тут же категорически сказала: «Нет! Никогда! Зачем мне это? Если бы я хотела это, я бы запела. Что, у меня нет что ли для этого возможностей? Оля это делает, потому что она одна. И начала это делать, когда развелась. Поэтому гастрольный график и туры по стране она может себе позволить», — прокомментировала Ксения.

На вопрос о том, нравятся ли ей песни Бузовой, она ответила: «Я Олю очень люблю, но песни ее не слушаю. Я уже другие репертуары люблю, я вот Пугачиху стала слушать, Аллегрову. А Бузова – для таких, как моя дочь».