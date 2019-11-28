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«Нет! Никогда!»: Бородина рассказала, запоет ли она, как Бузова

При этом ее друзья замечают, что у Ксении приятный голос.

«Нет! Никогда!»: Бородина рассказала, запоет ли она, как Бузова
Ксения Бородина. Фото https://www.instagram.com/borodylia/

Голос Ксении Бородиной нередко хвалят, телеведущую часто видят в караоке, где она с душой поет песни Любови Успенской. Тем не менее, повторения звездной судьбы Ольги Бузовой ведущая не желает.

Когда речь об этом зашла на YouTube-шоу «Алена, блин!», Бородина тут же категорически сказала: «Нет! Никогда! Зачем мне это? Если бы я хотела это, я бы запела. Что, у меня нет что ли для этого возможностей? Оля это делает, потому что она одна. И начала это делать, когда развелась. Поэтому гастрольный график и туры по стране она может себе позволить», — прокомментировала Ксения.

На вопрос о том, нравятся ли ей песни Бузовой, она ответила: «Я Олю очень люблю, но песни ее не слушаю. Я уже другие репертуары люблю, я вот Пугачиху стала слушать, Аллегрову. А Бузова – для таких, как моя дочь».

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«Нет! Никогда!»: Бородина рассказала, запоет ли она, как Бузова
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