Эмин представил свой новый хит на концерте Максима Фадеева

В этом году Максим Фадеев пережил много скандалов, связанных с его подопечными. А в октябре сделал неожиданное заявление. Он объявил, что расторгает контракты со всеми артистами лейбла MALFA и оставляет артистам права на песни, записанные в сотрудничестве с ним. Такое решение нисколько не повлияло на любовь поклонников к продюсеру. 27 ноября он дал сольный концерт в «Крокусе», собрав полный зал.

В свое время Фадеев перестал выступать, так как потерял слух. Лишь год назад он впервые выступил после долгого перерыва. В этом ему помогли современные технологии. И на этот раз артисту пришлось сложнее, чем его коллегам. Он вышел на сцену с датчиками на теле, которые помогали ему услышать то, что слышат обычные люди. Аппаратура подсказывала ему тон песни. «Я вас не слышу, но я вас вижу», — сказал Максим, когда его искупали в овациях.

Он также приготовил сюрприз. На сцену поднялся Эмин Агаларов. «Хочу сказать, что абсолютно каждая песня, которую для меня написал Максим Фадеев, стала хитом. И все они нравятся мне», — разоткровенничался Эмин. Он исполнил новую песню, написанную Фадеевым, «Белый снег».

«Думаю, что скоро вы будете слышать песню на радио и вспоминать эту премьеру», — добавил Фадеев.

Позже уже в соцсети Эмин поделится отрывком выступления и поздравит продюсера с аншлагом. В тот вечер произошло еще одно важное событие. Максим рассекретил, кто исполняет трек So long. Около года ее исполнитель держался в секрете. А когда Фадеев вышел и спел на бис этот хит, то публика встретила его бурными овациями. Напомним, что недавно стало известно, что уже пять лет Фадеев, как и Эмин, находятся в конфликте с Игорем Крутым и не общаются с ним.