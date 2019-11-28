ЗВЕЗДЫ

«Нужно обратиться к трихологу»: эксперт прокомментировал жирные волосы Волочковой

Косметолог Татьяна Брызгалина рассказала, что сальность может быть из-за себореи.

«Нужно обратиться к трихологу»: эксперт прокомментировал жирные волосы Волочковой
Анастасия Волочкова. Фото Владимира Веленгурина КП.

В одном из своих последних постов в Instagram Анастасия Волочкова предстала в новом образе. Некоторые поклонники с удовольствием обсудили ее обувь, шубу и отсутствие колготок. Однако больше всего комментариев заслужили волосы звезды.

Фолловеры заметили, что частенько у балерины волосы бывают жирными. «Опять голова в безобразном состоянии, ну приведите ее в порядок!» — написал один из подписчиков.

Косметолог Татьяна Брызгалина пояснила, что волосы грязнятся из-за жирной кожи головы. А почему она такая, должен определить врач. «Нужно обратиться к трихологу и уже точно определить причину. Чаще всего это жирная себорея, дерматологическое заболевание, которое лечит доктор. Жирность головы нередко сопровождает перхоть», — рассказал эксперт Teleprogramma.pro.

По словам косметолога, часто избыточную работу сальных желез головы могут спровоцировать краски для волос или очень агрессивные уходовые средства, возможна повышенная жирность из-за нарушения обменных процессов в организме и низкого гемоглобина.

Брызгалина также не исключила, что Волочковой просто нравится ее внешний вид. «Известны случаи, когда голливудские звезды специально не брили волосы под мышками», — добавила косметолог.

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«Нужно обратиться к трихологу»: эксперт прокомментировал жирные волосы Волочковой
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