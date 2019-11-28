ЗВЕЗДЫ

Хороши и без «Кухни»: в Сети мечтают о свадьбе Нагиева и Горбань

Поклонники актеров буквально заваливают пару сообщениями с мольбами о свадьбе.

Хороши и без «Кухни»: в Сети мечтают о свадьбе Нагиева и Горбань
Дмитрий Нагиев. Фото: Борис Кудрявов/Архив "ЭГ"

В сериале «Кухня» актеры Дмитрий Нагиев и Мария Горбань идеально исполнили роль влюбленной пары, быть может даже они слишком хорошо вжились в роль. Ведь отношения в сериале подошли к концу, а вот поклонники дуэта очень не хотят, чтобы красивая сказка завершалась. Да и рекламные предложения для Нагиева и Горбань все чаще поступают с целью показать актеров вдвоем и никак иначе.

Вместо того чтобы прекратить эти слухи и спокойно жить дальше, актеры предпочитают наоборот, подливать масла в огонь. Недавно Мария выложила совместную фотографию с Дмитрием, со съемочной площадки. Под фотографией она поставила значок сердца и поклонники звезд снова принялись за старое, люди буквально заваливают пару вопросами об их отношениях и уточнениями о дате их свадьбы.

Стоит заметить, что актеры хоть и играют роли влюбленных, но их сердца давно заняты, Горбань счастлива в браке с Кириллом Зоткиным, который успешно воспитывает дочь актрисы от первого брака, а о Нагиеве ходят слухи, что якобы у него есть супруга, которую он тщательно скрывает от зорких глаз фотографов.

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актерыДмитрий НагиевлюбовьМария Горбань
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Хороши и без «Кухни»: в Сети мечтают о свадьбе Нагиева и Горбань
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