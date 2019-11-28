Головин — 22 тысячи, а Аршавин — 300: стали известны алименты звезд

Очень часто даже самые крепкие пары распадаются, но из-за развода чаще страдают их дети. Так произошло с футболистом Александром Кержаковым, который летом прошлого года со скандалом расстался со своей женой, дочерью сенатора Вадима Тюльпанова, Миланой. Их бракоразводный процесс затянулся, так как каждый из супругов решил бороться за опеку над сыном Артемием. В итоге девушке удалось добиться того, чтобы двухлетний мальчик жил с ней, а не с отцом.

больше по теме Бывшая жена Аршавина начала жить с многодетным отцом Алиса Казьмина недолго горевала в одиночестве.

Теперь спортсмен должен будет выплачивать бывшей жене алименты — шестую часть дохода. Хоть Милана теперь и работает ведущей на популярном канале, а также возглавляет «Центр помощи», где помогает женщинам оказавшимся в трудной ситуации, лишние деньги ей не помешают. На днях подписчики поинтересовались у нее, сколько алиментов она получает. «40 тысяч рублей», — заверила Тюльпанова. И это при том, что Кержаков является старшим тренером юношеской сборной России по футболу.

Многие помнят историю звезда сериала «Кадетство» Александра Головина, который не хотел признавал дочь. У него случился короткий роман во время съемок фильма с гримером Светланой Белогуровой. В результате на свет появилась девочка Оливия. Светлане пришлось в суде доказывать родство малышки с актером. Она требовала 200 тысяч рублей в месяц на содержание ребенка. Однако суд принял решение о алиментах в размере 22 тысячи 560 рублей (два минимальных размера оплаты труда).

А вот у футболиста Андрея Аршавина четверо детей. После долгих лет совместной жизни он расстался с Юлией Барановской, которая родила ему двух сыновей и дочку. Они подписали мировое соглашение 5 лет назад. Тогда спортсмена обязали выплачивать бывшей возлюбленной 50% от доходов. Аршавин на тот момент играл за «Зенит» и получал около 2,5 млн.евро в год, поэтому ежемесячные алименты на троих детей составляли почти 5 миллионов рублей.

Сейчас доходы Андрея заметно снизились. К тому же, он развелся с Алисой Казьминой и теперь ей тоже выплачивает алименты на дочку Есению и самой маме девочки. «Алименты взысканы в долевом размере 1/8 заработка на содержание дочери Есении. Также взысканы 64 тысячи 400 рублей на содержание Алисы», — сообщает адвокат спортсмена Виктория Савицкая. Исходя из доходов Аршавина, каждый его ребенок получает около 300 тысяч рублей в месяц, об пишет издание «Комсомольская правда».

А такой сумме может только мечтать бывшая жена Вадима Казаченко Ольга Мартынова. За их разводом наблюдала вся страна. Девушка даже сделала ДНК-тест, чтобы доказать родство сына Филиппа с артистом. С помощью суда она добилась выплаты алиментов.Казаченко выплачивает ей 14 тысяч рублей в месяц на ребенка, а также 18 тысяч самой экс-жене. Когда ребенку исполнит три года, что Ольга перестанет получать 18 тысяч рублей.