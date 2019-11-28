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«Я просила прощения у жены отца своего ребенка»: Гудкова родила от женатого мужчины

Как отметила актриса, она не знала, в какие отношения лезет.

«Я просила прощения у жены отца своего ребенка»: Гудкова родила от женатого мужчины
Гудкова родила от женатого/Кадр из программы "Судьба человека"

Звезда сериала «Солдаты» Наталья Гудкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала об отце своего второго ребенка Вовы. Она не стала называть его имени. Оказалось, что у мужчины была другая семья, о чем он сначала от нее утаил.

Наталья Гудкова. Фото
Гудкова встречалась с женатым мужчиной и родила от него сына/Кадр из программы «Судьба человека»

«Я долго выбирала и вот довыбиралась. Он потрясающий. С хорошей речью, воспитанный, интеллигентный. У нас просто мало таких в стране. Очень красивый», — сказала она.

При этом уже много лет отец ее ребенка не общается с ней и сыном. Мальчика он видел всего один раз в жизни. «Человек, как выяснилось, был несвободен. Сначала я не знала, потом он рассказал. Мне ездили по ушам. Думала, что все будет хорошо. Теперь понимаю, что не надо возжелать мужа ближней своей. Я с себя вины не снимаю. Все бывает. Сейчас он развелся с женой, но я в этом не уверена», — заметила актриса.

Как отметила Гудкова, четыре года она жила в подвешенном состоянии. «В один прекрасный момент я написала его жене. Попросила о встрече. Получилась встреча на троих. Его жена пришла вместе с ним. Они меня стали гасить. Обвинили меня во всем. Я поняла, что никаких надежд нет. Я просила прощения у жены отца своего ребенка. Я не знала, куда я лезу. Мне рисовали совсем другую картинку», — сказала Наталья Гудкова.

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Тэги:

Борис КорчевниковНаталья ГудковаПрограмма "Судьба человека"
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«Я просила прощения у жены отца своего ребенка»: Гудкова родила от женатого мужчины
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