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«Все! Человек подорвался на мине!»: Бородина рассказала о предательстве Водонаевой  

Телеведущая узнала, что на самом деле о ней говорит бывшая участница телестройки.

«Все! Человек подорвался на мине!»: Бородина рассказала о предательстве Водонаевой  
Ксения Бородина. Фото https://www.instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина много лет ведет чат для своих подруг под названием «Прачка». Когда-то в его списках была Алена Водонаева, бывшая участница телепроекта «Дом-2», но после слива информации о беременности Бородиной в СМИ, телеведущая безжалостно удалила ее не только из чата, но и вырвала из сердца. Разговаривать и налаживать отношения с Аленой Ксения не собирается никогда, хотя Водонаева пыталась это сделать. Об этом рассказали на YouTube-шоу «Алена, блин!»

«Я не хочу о ней лишний раз говорить. Когда я произношу фамилию «Водонаева» этот человек получает свою порцию хайпа. Пусть она идет и занимается чем-то! Развивается. Чем-то еще… А она до сих пор выставляет скрины постов каких-то про меня… Хоть она и отрицает, но продала порталу, хорошо тебе знакомому (обратилась к ведущей шоу, имея ввиду сайт Super.ru, — прим. автора) мою беременность! Ну хорошо, может не продала. А рассказала за обещание дружить. У меня был человек, который здесь работал, кто про эту новость узнал. И это было конкретно от нее. Не поверить человеку этому я не могу.

И потом я услышала голосовое сообщение своими ушами, как она поливает г****м меня и моего мужа девушке, которая пилит ей ногти. А за час до этого она мне писала: «Масюля, я тебя люблю»», — рассказала Бородина.

Услышав эту аудиозапись, звезда ТВ отправила ее Алене с вопросом, а не стыдно ли ей. Та ей ответила, что Ксения ее неправильно поняла и попросила прощения. «Я не помню, что она там написала точно, это уже не важно. Все! Человек подорвался на мине! Дальше общаться уже невозможно. Но даже если это произошло, зачем она ходит по разным каналам и обливает меня с ног до головы грязью?», — удивилась Ксения.

Ведущая вспомнила, как помогала Водонаевой на «Доме-2»: спасала от наказаний продюсеров шоу, привозила ее к себе в квартиру, успокаивала, оставляла с ночевкой. Все это участница телестройки почему-то забыла враз.

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«Все! Человек подорвался на мине!»: Бородина рассказала о предательстве Водонаевой  
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