40-летняя Петра Немцова едва не родила недоношенного ребенка в машине

Петра Немцова является известной чешской моделью. В свое время она встречалась с английским фотографом Симоном Атли. В 2004 году он погиб во время сильнейшего цунами в Таиланде. Влюбленные отдыхали там вместе, но модели удалось выжить. Сейчас девушка счастлива в браке с 42-летним бизнесменом Бенджамином Латтерче. В конце лета она призналась, что ждет ребенка. А недавно малыш появился на свет, но раньше срока.

Похоже, что Петру преследуют стихийные катаклизмы, но на этот раз ей снова повезло. В соцсети 40-летняя модель рассказала, как прошли ее роды. Оказалось, что ребенок решил появиться на свет внезапно. Благо в этот момент муж находился рядом с ней. Они смогли справиться со всеми проблемами. «Сын решил неожиданно родиться в 34 недели посреди ночи в отдаленном районе, окруженном лесами. Мы добирались до ближайшей больницы во время страшной бури. Я чуть не родила недоношенного ребенка в машине», — поведала Немцова.

Первые недели ребенок провел в больнице под наблюдением врачей. Звезда подиумов не стала скрывать, что ее беременность была сложной. Она часто бывала в больницах, так как беспокоилась за своего наследника. Девушка отметила, что даже молилась за его здоровье. Когда мальчик окреп, родители забрали его домой. До сих пор они молчали, так как опасались, что малыш не выживет. Но теперь все опасности позади. Петра даже опубликовала трогательное фото, на котором держит ножки сына.

«Это мальчик! Потоки радости и благодарности текли по нашим щекам, когда вчера мы наконец-то приняли в свое гнездо нашего маленького ангела», — написала девушка.

Она поблагодарила всех, кто помог им выходить новорожденного ребенка. Добавим, что Немцова скрывала свой роман с новым возлюбленным длительное время. Свадьбу они сыграли в августе в Аризоне. Тогда модели и призналась, что ждет ребенка, продемонстрировав округлившийся живот.