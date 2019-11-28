«Стесняется это делать»: Куценко не помогает дочери от Порошиной в карьерном росте

Мария Порошина не скрывает: их с Гошей Куценко общая дочь — 23-летняя Полина — смогла найти себя в профессии. Девушка, как и ее родители выбрала актерскую стезю. Пока наследница знаменитости справляется со всем без помощи звездного отца. Куценко не стал устраивать дочери протекцию в кино и театре. Как выяснилось, сама Полина не приемлет никакого вмешательства: она хочет самостоятельно добиться высот в карьере, без помощи именитых родителей, которые уже состоялись, как артисты.

По словам Марии, ее старшая дочь уделяет особое внимание театру и антрепризе. Экс-возлюбленная Куценко подметила, что не все актеры после института удачно заявляют о себе на большой сцене, многие вынуждены сидеть без работы. Сама Порошина начала активно сниматься спустя пять лет, после получения актерского образования. Знаменитость часто ведет беседы с Полиной, советуя ей, накапливать опыт.

Мария гордится своей наследницей, утверждая, что их с Куценко дочка обладает прекрасным характером: она очень добрая, мягкая и трогательная. При этом Полина умеет организовывать других людей. Отвечая на вопрос о том, помогал ли Гоша дочери в профессии, Порошина призналась, что ее экс-возлюбленный вряд ли допустил бы подобное.