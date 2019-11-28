«Я разрушила семью»: Гудкова настояла на разрыве брака с Манохиным

По словам актрисы, муж почти не принимал участия в воспитании их совместного ребенка.

Актриса Наталья Гудкова в студии программы «Судьба человека» объяснила, почему приняла решение расстаться с актером Денисом Манохиным. От него она родила в 2000 году сына Николая. Брак продержался всего пять лет.

«С Денисом мы познакомились в Школе-студии МХАТ. Там постоянные этюды, какие-то отрывки. В общем, мы сблизились. Я влюбилась в его талант, а вскоре и забеременела от него. Ушла с последнего курса. Мы не планировали, если честно, этого ребенка. Когда учишься в институте, то его вообще-то надо закончить. Тут не до детей, но так получилось», — сказала она.

Как заметила актриса, в те годы она не была готова к семейной жизни. «У него не было денег, чтобы содержать семью. Когда мужчина не зарабатывает денег, то теряет уважение. Я снималась в рекламе. Это и спасло меня. В общем, семью тянула я», — заявила актриса.

Как она считает, если бы у них было венчание, то это могло спасти брак. «Я разрушила семью. Мне потом прилетало, конечно, очень по жизни за такой поступок. Недавно я пожалела, что все так получилось. Даже написала Денису», — заметила актриса.