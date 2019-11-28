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«У меня с детства было все»: Устинья Малинина признала помощь родителей

По словам девушки, она всегда отдавала себе отчет в том, какого труда стоил ее отцу успех на сцене.

«У меня с детства было все»: Устинья Малинина признала помощь родителей
Устинья Малинина с братом Фролом (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official)

19-летняя Устинья Малинина в недавнем интервью призналась, что свое трудолюбие она унаследовала от обоих родителей — как от мамы, так и от папы. При этом девушка не стала скрывать: они с Фролом никогда не чувствовали на себе определенного давления, оказываемого старшими. С раннего детства двойняшки видели пример того, как их отец делает все возможное, чтобы обеспечить семье безбедное будущее. Наследница Александра Малинина увлекается вокалом и музыкой, а ее брат больше интересуется живописью.

По словам девушки, она никогда ни в чем не нуждалась. Родители Устиньи позаботились о ее благополучии, дав дочери возможность получить хорошее образование.

«У меня с детства было все», — отметила Устинья в беседе с letidor.ru.

Юная певица не скрывает: еще будучи ребенком, она понимала, как важно учиться и получать новые знания. Даже красивые игрушки и всевозможные развлечения отходили на второй план там, где речь заходила о занятиях. По словам Устиньи, она видели, как много родители делали для них с Фролом. Теперь она сама мечтает добиться одобрения мамы и отца. Девушка не хочет разочаровывать близких.

«Я понимаю, что только через труд можно добиться того, чего добился мой папа», — добавила дочка Александра Малинина.

Напомним, что на бал дебютанток Tatler Устинья пришла вместе с мамой Эммой и главой семейства. Для выхода в свет девушка выбрала объемное розовое платье, украсив белокурые локоны живыми цветами.

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«У меня с детства было все»: Устинья Малинина признала помощь родителей
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