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Шепелев высказался о сыне: «Появится желание — станет публичным человеком»

Ведущий программы «На самом деле» не планирует создавать для шестилетнего Платона аккаунт в Instagram.

Шепелев высказался о сыне: «Появится желание — станет публичным человеком»
Дмитрий Шепелев (Фото: Instagram.com/dmitryshepelev)

Гражданский муж ныне покойной Жанны Фриске сам воспитывает единственного сына Платона. Экс-солистка группы «Блестящие» скончалась от неоперабельной опухоли головного мозга в июне 2015 года. С тех пор Дмитрий Шепелев забрал к себе их общего наследника. По словам шоумена, иногда позволяет себе побаловать сынишку дорогими подарками. Ведущий программы «На самом деле» старается проводить все уикенды и каникулы вместе с Платоном. Кроме того, в их семью вошла нынешняя возлюбленная Дмитрия бизнесвумен Екатерина Тулупова. Ни для кого не секрет, что у избранниц Шепелева есть дочь от предыдущих отношений.

В недавнем интервью Дмитрия признался, что часто хвалит сына — за то, что малыш сам оделся, забил гол на игре или просто помог другу — за любую мелочь.

«Хочу, чтобы он во всем чувствовал мою поддержку», — заверил шоумен в беседе с letidor.ru.

При этом телеведущий с уверенностью заявил, что не будет создавать для Платона аккаунт в Instagram и других соцсетях. По мнению Дмитрия, малыш сам примет это решение, когда подрастет. Если он захочет вести микроблог, то Шепелев не станет ему это запрещать. Той же позиции телеведущий придерживается и в аспекте медийности. В будущем Платон сам выберет то направление, в котором ему будет комфортно развиваться.

«Появится желание — станет публичным человеком», — добавил Шепелев, заверив, что он не вправе принимать за сына такие решения.

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дети звездДмитрий ШепелевЕкатерина ТулуповаЖанна ФрискеЗвездные дети
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Шепелев высказался о сыне: «Появится желание — станет публичным человеком»
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