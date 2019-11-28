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«Он хотел от меня ребенка»: недавняя жена 89-летнего Ивана Краско разоткровенничалась

Экс-супруга актера рассказала, почему их брак был обречен на провал.

«Он хотел от меня ребенка»: недавняя жена 89-летнего Ивана Краско разоткровенничалась
Иван Краско с Натальей Шевель. Фото: Леви Иван/Архив "КП"

В прошлом году актер Иван Краско развелся со своей супругой Натальей Шевель. В прочность этого союза не верил практически никто, в первую очередь из-за возраста влюбленных, ведь актеру было 89 лет, тогда как его избраннице всего 29, а 60 лет — это вполне себе огромная пропасть. Но пара вполне счастливо жила целых три года. Развод вышел не самым легким, его пришлось провести под прицелом камер буквально всех крупных телеканалов. Прошел год и Наталья Шевель согласилась дать откровенное интервью для «Комсомольской Правды».

Как рассказывает Наталья, штамп в паспорте часто не укрепляет отношения, а наоборот, только все портит. После развода с Краско люди не стали друг другу врагами, они продолжают общаться, но внезапное желание развестись девушка своему супругу не простила. Шевель заметила, что частенько скучает по Ивану, по утренним разговорам, по шуткам. Но девушка уверена, что все к лучшему.

Шевель считает, что Краско не пропадет, у него огромная семья, способная оказать ему любую поддержку, какая только потребуется, но среди этих людей есть не самые приятные люди. Иван игнорировал их нападки, а вот Наталья не смогла.

«Он хотел от меня ребенка, но я ему отказала», — поделилась секретом девушка.

По словам Натальи, рожать она не захотела из-за страха и неопределенности, ведь актер предпочитал отходить в сторону во время решения важных вопросов, а главное, если бы с ним что-то случилось, по словам девушки, огромная семья Ивана тут же вышвырнула ее на улицу вместе с ребенком.

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«Он хотел от меня ребенка»: недавняя жена 89-летнего Ивана Краско разоткровенничалась
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