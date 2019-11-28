ЗВЕЗДЫ

Шепелев запрещает сыну произносить за столом «туалетные слова»

Ведущий программы «На самом деле» признался: их с Жанной Фриске сын высказывал желание стать рок-музыкантом.

Шепелев запрещает сыну произносить за столом «туалетные слова»
Дмитрий Шепелев (Фото: Globallookpress.com)

После смерти гражданской супруги Жанны Фриске Дмитрий Шепелев получил полную опеку над единственным сыном экс-солистки группы «Блестящие» — Платоном. В настоящее время ведущий программы «На самом деле» строит отношения с бизнесвумен Екатериной Тулуповой, у которой, к слову, есть дочь. По словам шоумена, их дети неплохо поладили между собой. Кроме того, избранница Дмитрия сумела найти общий язык с его наследником. В программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Анне Семенович отметила, что было бы неплохо, если нынешняя возлюбленная Шепелева смогла помочь ему примириться с семьей Жанны. А шестилетней Платон вновь увиделся бы с бабушкой и дедушкой.

Говоря о воспитании единственного сына, Дмитрий уточнил, что в их семье есть запрет на так называемые «туалетные слова» за столом. Кроме того, Шепелев просит детей (в том числе и дочку Тулуповой, — Прим. ред.) стучать перед тем, как войти в комнату взрослых во избежание «недоразумений» и неловких ситуаций.

«Я тоже всегда стучу, прежде чем войти в спальню родителей… И к сыну я тоже стучусь», — отметил Дмитрий в интервью letidor.ru.

По словам шоумена, у шестилетнего Платона уже появился свой рейтинг будущих профессий: когда-то он мечтал стать пианистом, потом футболистом и рок-музыкантом. Шепелев старается не навязывать мальчику свое мнение относительно этого вопроса. Телеведущий не скрывает: он вполне доволен тем, что у Платона есть увлечения и хобби, которые развивают его, как личность.

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Тэги:

дети звездДмитрий ШепелевЕкатерина ТулуповаЖанна ФрискеЗвездные дети
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Шепелев запрещает сыну произносить за столом «туалетные слова»
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