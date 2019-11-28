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«Я влюблен»: победитель шоу «Песни» Олег Терновой скоро женится

27-летний музыкант давно в отношениях и считает, что его время пришло.

«Я влюблен»: победитель шоу «Песни» Олег Терновой скоро женится
Олег Терновой. Фото https://www.instagram.com/ternovoy_oleg/

Артист лейбла Black Star Олег Терновой, выступающий под псевдонимом Ternovoy,  скоро женится. Об этом он сообщил журналистам телеканала RU.TV.

«Да, скоро женюсь. Типа пора уже! Все-таки 27 лет. Я влюблен», — вот и все, что посчитал нужным объявить музыкант.

Певец в принципе не любит говорить про свою личную жизнь. Однако ранее он описывал свою загадочную возлюбленную. Она порядочная, воспитанная, умная, с хорошим чувством юмора.

«Очень важно, чтобы избранница развивалась, как личность», – говорил Ternovoy.

Любопытно, что инициативных девушек артист просто не переносит. Впрочем, также, как и его руководитель Тимати.

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Тэги:

TernovoyЛейбл "Black Star"Олег Терновой
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«Я влюблен»: победитель шоу «Песни» Олег Терновой скоро женится
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