«Я влюблен»: победитель шоу «Песни» Олег Терновой скоро женится

27-летний музыкант давно в отношениях и считает, что его время пришло.

Артист лейбла Black Star Олег Терновой, выступающий под псевдонимом Ternovoy, скоро женится. Об этом он сообщил журналистам телеканала RU.TV.

«Да, скоро женюсь. Типа пора уже! Все-таки 27 лет. Я влюблен», — вот и все, что посчитал нужным объявить музыкант.

Певец в принципе не любит говорить про свою личную жизнь. Однако ранее он описывал свою загадочную возлюбленную. Она порядочная, воспитанная, умная, с хорошим чувством юмора.

«Очень важно, чтобы избранница развивалась, как личность», – говорил Ternovoy.

Любопытно, что инициативных девушек артист просто не переносит. Впрочем, также, как и его руководитель Тимати.