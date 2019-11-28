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Тяга к обнажению: Орлова разделась перед камерой

Телеведущая продолжает выкладывать обнаженные фотографии в Instagram.

Тяга к обнажению: Орлова разделась перед камерой
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Певица и телеведущая продолжает радовать своих поклонников, но не творческими успехами или прорывом в карьере, а обнаженными фотографиями. Совсем недавно звезда отправилась на Сейшельские Острова и буквально сразу же начала в приятном смысле шокировать фанатов — женщина снялась полностью обнаженной, самые любопытные части ее тела прикрывает лишь пальма. Ольга сопроводила фотографию лаконичной подписью «Доброе утро», с которой сложно не согласиться.

Прошел всего день и пришло время для нового обнажения, на этот раз телеведущая стоит по пояс в воде, полностью обнаженная и с легкой улыбкой загадочно смотрит вдаль. Подписала фотографию певица просто: «Фото заряжено на позитив, но это работает только с позитивными людьми». Как именно и какими частями тела звезда заряжала фотографию — пока не ясно. Впрочем можно с уверенностью сказать, что в 42 года выглядит Ольга просто потрясающе. Ее поклонники оценили и похвалили фигуру женщины:

«Попа как у Ким», — пишет lovalova0101

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Тяга к обнажению: Орлова разделась перед камерой
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