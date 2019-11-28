Тяга к обнажению: Орлова разделась перед камерой

Певица и телеведущая продолжает радовать своих поклонников, но не творческими успехами или прорывом в карьере, а обнаженными фотографиями. Совсем недавно звезда отправилась на Сейшельские Острова и буквально сразу же начала в приятном смысле шокировать фанатов — женщина снялась полностью обнаженной, самые любопытные части ее тела прикрывает лишь пальма. Ольга сопроводила фотографию лаконичной подписью «Доброе утро», с которой сложно не согласиться.

Прошел всего день и пришло время для нового обнажения, на этот раз телеведущая стоит по пояс в воде, полностью обнаженная и с легкой улыбкой загадочно смотрит вдаль. Подписала фотографию певица просто: «Фото заряжено на позитив, но это работает только с позитивными людьми». Как именно и какими частями тела звезда заряжала фотографию — пока не ясно. Впрочем можно с уверенностью сказать, что в 42 года выглядит Ольга просто потрясающе. Ее поклонники оценили и похвалили фигуру женщины: