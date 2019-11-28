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Дизайнеры Gucci «скопировали» образ молодой Пугачевой

70-е снова возвращаются в моду.

Дизайнеры Gucci «скопировали» образ молодой Пугачевой
Алла Пугачева. Фото Global look press

«Пугачева?», — удивились российские поклонники бренда Gucci, увидев новую коллекцию известной компании на фото актрисы Наташи Лионн. И в самом деле, те же взлохмаченные рыжие волосы, тот же свободный стиль, который Примадонна демонстрировала в эпоху популярности «Арлекино».

Загадочность и эксцентричность поставил бренд во главу угла, когда создавал свою новую коллекцию. И этими же словами можно описать Пугачеву на заре ее карьеры.

Трудно сказать, вдохновлялись ли дизайнеры Gucci намеренно образом Примадонны или это произошло случайно. Но актриса Наташа Лионн, известная по сериалу «Оранжевый хит сезона», и в нем была невероятно похожа на молодую Аллу Борисовну. Причем не только внешностью, но и манерой поведения, и даже голосом.

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Дизайнеры Gucci «скопировали» образ молодой Пугачевой
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