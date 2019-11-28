Борис Галкин рассказал, как Филатов отговаривал Варлей от свадьбы

По словам актера, его коллега сам был без ума влюблен в актрису.

Актер Борис Галкин заявил, что много лет назад его коллега по творческому цеху Леонид Филатов был без ума влюблен в будущую звезду кинематографа Наталью Варлей. В те годы они учились вместе в Щукинском училище.

Как заметил Галкин, Варлей училась на два курса младше их. Вместе с Натальей Гундаревой, Константином Райкиным и другими будущими звездами. При этом они все очень дружили. У них были одни педагоги. Порой, как он сказал, складывалось впечатление, что у них один курс. Вместе они проводили очень много времени. Причем часто были задействованы в одних и тех же отрывках спектаклей.

«Это была даже не влюбленность, а, я бы сказал, любовь — очень глубокая, пылкая и яркая. Лёня ездил к Наташе на съемки, искал взаимности, добивался», — заявил Борис Галкин.

Отметим, что все попытки Филатова добиться и покорить сердце Варлей успеха не принесли. Дело в том, что у актрисы уже была назначена дата свадьбы с Николаем Бурляевым. Своего решения она менять не стала и вышла замуж за любимого на тот момент человека. Филатов пытался отговорить ее от бракосочетания, но Варлей была непреклонна, сообщает «7 дней».

Напомним, что Леонид Филатов умер в возрасте 56 лет в 2003 году от двусторонней пневмонии. Похоронен актер на Ваганьковском кладбище столицы.