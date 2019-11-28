Покорившая мировые подиумы Кафельникова вынуждена экономить

Недавно проявившая себя в рамках Недели моды в Париже и Лондоне Алеся Кафельникова призналась, что вынуждена экономить. Девушка отметила, что карьера модели не приносит ей так много денег, как того хотелось бы ей самой и ее поклонникам. Алеся рассказала, что за работу на показе в октябре в Париже она заработала столько, чтобы хватило лишь на новый компьютер. Таким образом, девушка лишний раз подтвердила – слова моделей из Instagram о красивой жизни чаще всего ничем не подкрепляются.

Кафельникова призналась, что, несмотря на высокую занятость и, соответственно, якобы большие деньги, она вынуждена экономить. Девушка по-прежнему ездит на метро, сама приобретает билеты на самолет, из собственного кармана оплачивает апартаменты и активно ходит пешком.

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Starhit отмечает, что несмотря на все сложности и подводные камни своей профессии, Кафельникова из модельного бизнеса уходить не намерена. Мгновениями девушке хочется все бросить, однако потом она вспоминает о чужой помощи и понимает – нельзя останавливаться на достигнутом.

Эксперты и вовсе уверяют – у дочери прославленного теннисиста – большое будущее, но девушке предстоит много трудиться, чтобы ее имя узнавали во всем мире.