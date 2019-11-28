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«Самая лучшая – Ларочка»: Шаляпин сделал выбор между Копенкиной и Цымбалюк-Романовской

Музыкант не исключил ситуации, что может снова сойтись с бывшей женой.

«Самая лучшая – Ларочка»: Шаляпин сделал выбор между Копенкиной и Цымбалюк-Романовской
Шаляпин может вернуться с бывшей жене/http://globallookpress.com/

Музыкант Прохор Шаляпин заявил, что они с бывшей супругой Ларисой Копенкиной всегда советуются, когда речь заходит об их новых избранниках. К примеру, он спрашивал ее мнения насчет пианистки из Киева Виталины Цымбалюк-Романовской, когда у него только начинался с ней роман. При этом он признался, что Копенкина его выбор не одобрила, но он все равно поступил по-своему.

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото
Шаляпин может вернуться к Копенкиной/http://globallookpress.com/

В то же время известно, что сейчас Шаляпин в напряженных отношениях с возлюбленной. Всему виной история с его внебрачным ребенком от Татьяны Гудзевой. Сам он читает, что девушка просто пиарится на его имени. По его словам, сегодня нельзя прославиться хорошими делами, поэтому в ход идут самые разные средства. Между тем Гудзева предоставила компромат на его нынешнюю возлюбленную. Она считает, что пианистка из Киева изменяет музыканту.

Шаляпин не исключил, что в будущем они с Копенкиной, с которой он развёлся еще четыре года назад, могут снова сойтись. Они до сих пор испытывают нежные чувства друг к другу. «Самая лучшая – Ларочка», — заметил Прохор Шаляпин.

Любопытно, что Копенкина, которая осведомлена о романе бывшего супруга и Гудзевой, заметила, что все люди грешники, поэтому не стоит осуждать певца за связь с девушкой. На это Прохор Шаляпин неожиданно заявил, что Копенкина может стать суррогатной матерью еще одного его ребенка. Правда, он не уточнил от какой именно женщины, сообщает портал Dni.ru.

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Виталина Цымбалюк-РомановскаяЛариса КОПЕНКИНАПрохор ШаляпинТатьяна Гудзева
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«Самая лучшая – Ларочка»: Шаляпин сделал выбор между Копенкиной и Цымбалюк-Романовской
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