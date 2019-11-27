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«Мама ищет невесту»: Симона Юнусова решила пристроить второго сына

Родительница Тимати стала расхваливать в Instagram младшего отпрыска.

«Мама ищет невесту»: Симона Юнусова решила пристроить второго сына
Братья Юнусовы и Алиса. Фото https://www.instagram.com/killahslim/

Пользователи Instagram от души повеселились, увидев очередной родительский пост Симоны Юнусовой. На сей раз он был посвящен не внукам и не любимцу-Тимати, а младшему сыну — 32-летнему Артему.

Выставив в Сеть фото холостого отпрыска, мило катающегося на машинках с дочерью Тимати Алисой, она не удержалась и написала: «Девчонки, только я вижу, сколько доброты и любви в этом парне»? Но девчонки увидели совсем другое. Первая реакция на пост была следующей: «Мама незатейливо ищет невесту».

«Смешно. У меня мальчик большой, справится сам. Я просто делюсь с вами своей любовью», — отреагировала Симона.

Впрочем, многие поддержали ее порыв матери Тимура и Артема. «С его внешностью он найдет ее без труда», «С невестами там, думаю, проблем нет», «Поверьте, там очередь», «Я тоже хочу быть невестой его», — написали девушки.

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Артем Юнусовдочка ТиматиСемья ТиматиСимона Юнусова
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«Мама ищет невесту»: Симона Юнусова решила пристроить второго сына
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