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Куценко поздравил Бориса Гребенщикова с «дьявольским юбилеем»

Лидеру группы «Аквариум» исполнилось 66 лет.

Куценко поздравил Бориса Гребенщикова с «дьявольским юбилеем»
Борис Гребенщиков отмечает 66-летие. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

27 ноября исполнилось 66 лет легенде русского рока Борису Гребенщикову. Помимо прочих, музыканта поздравил и известный актер Гоша Куценко. Он пожелал рокеру счастья и славы, а затем посвятил ему стихотворение в Instagram.

«Пусть в этот «диабло-юбилей» (66!)

Звучит струна ещё стройней!

Здоровья! Память на века!

Я в честь БГ зовусь ГК!» — написал Куценко.

Напомним, актер взял привычку поздравлять своих друзей стихотворениями. В этом году он выдавал импровизации на дни рождения Семена Слепакова и певицы Земфиры.

Как свой праздник отмечает Борис Борисович — неизвестно. На его странице в Instagram только запись: «С днем рождения!» и фото в магазине.

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Куценко поздравил Бориса Гребенщикова с «дьявольским юбилеем»
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