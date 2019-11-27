Куценко поздравил Бориса Гребенщикова с «дьявольским юбилеем»

27 ноября исполнилось 66 лет легенде русского рока Борису Гребенщикову. Помимо прочих, музыканта поздравил и известный актер Гоша Куценко. Он пожелал рокеру счастья и славы, а затем посвятил ему стихотворение в Instagram.

«Пусть в этот «диабло-юбилей» (66!) Звучит струна ещё стройней! Здоровья! Память на века! Я в честь БГ зовусь ГК!» — написал Куценко.

Напомним, актер взял привычку поздравлять своих друзей стихотворениями. В этом году он выдавал импровизации на дни рождения Семена Слепакова и певицы Земфиры.

Как свой праздник отмечает Борис Борисович — неизвестно. На его странице в Instagram только запись: «С днем рождения!» и фото в магазине.