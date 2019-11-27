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«Это часто у абиссинских»: Тимати объяснили, насколько опасен его кот

Певец показал своего полудикого кота Хусейна в гневе.

«Это часто у абиссинских»: Тимати объяснили, насколько опасен его кот
Тимати. Фото Global look press. КП.

Тимати в последнее время стал часто постить своих котиков. Обычно эти животные вызывают умиление у пользователей, но только не эти. Животные музыканта отличаются откровенно жестким характером. А агрессивное поведение Хусейна породы Чаузи F1 просто ужаснуло поклонников рэпера.

На кадрах, которые Юнусов показал в Сети, кот шипит, поджав уши и в итоге набрасывается на хозяина, оголив внушительные клыки. Повод для нападения – невнимание со стороны хозяина и пропущенный ужин. По крайней мере, так объяснил Тимати.

К слову, порода Чаузи F1 появилась от скрещивания камышового кота и абиссинской кошки. То есть животное наполовину дикое.

«У меня в семье была абиссинская кошка, она так же начинала себя вести с нами. А потом ночью напала на меня и моего сына в кровати, и разодрала нас так, что мы еле спаслись от нее. Слава богу, муж вбежал в комнату! А потом мы ее к врачу, но нам сказали, что у нее крыша поехала, это часто у абиссинок! Так как у них смешанная кровь! Это не шутка, я так испугалась этого нападения, это страшно. Она мне всю голову и спину разодрала и ребенку в лицо вцепилась», — поведал свою историю один из комментаторов под ником valiaberbec.

«А что вы сделаете с котом, когда она также кинется на ребенка? Который мимо ползти будет или в миску полезет и т.д.», «Ужас», «Кошмар», «Не страшно с такими жить?», «Опасно, может откусить», — написали другие пользователи.

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«Это часто у абиссинских»: Тимати объяснили, насколько опасен его кот
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