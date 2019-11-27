«Выступлениям быть»: карты финалиста «Битвы экстрасенсов» подтвердили правоту Ротару

Таролог Александр Кинжинов, финалист 18 сезона «Битвы экстрасенсов», разложил карты на Софию Ротару. А также озвучил свое отношению к скандалу, который разгорелся вокруг имени украинской певицы.

Напомним, некоторые публичные личности призвали байкотировать предстоящие концерты звезды из-за ее политических предпочтений. Якобы, певица финансировала АТО, о чем сообщала ее сестра Лидия Хлябич. Однако сама родственница и директор певицы категорически отрицают этот факт. Впрочем, как и София Михайловна, настаивая на том, что это выдумки журналиста.

Александр Кинжинов, разложив карты Таро, пришел к выводу, что Ротару не врет.