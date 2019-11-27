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«Выступлениям быть»: карты финалиста «Битвы экстрасенсов» подтвердили правоту Ротару

Александр Кинжинов посоветовал людям жить в мире и согласии.

«Выступлениям быть»: карты финалиста «Битвы экстрасенсов» подтвердили правоту Ротару
Александр Кинжинов. Фото: личный архив.

Таролог Александр Кинжинов, финалист 18 сезона «Битвы экстрасенсов»,  разложил карты на Софию Ротару. А также озвучил свое отношению к скандалу, который разгорелся вокруг имени украинской певицы.

Напомним, некоторые публичные личности призвали байкотировать предстоящие концерты звезды из-за ее политических предпочтений. Якобы, певица финансировала АТО, о чем сообщала ее сестра Лидия Хлябич. Однако сама родственница и директор певицы категорически отрицают этот факт. Впрочем, как и София Михайловна, настаивая на том, что это выдумки журналиста.

Александр Кинжинов, разложив карты Таро, пришел к выводу, что Ротару не врет.

«Это неправда, сказал ее директор. Карты Таро это подтвердили. Певица искренне не хочет связывать свою деятельность и политику и не делает этого, как некоторые другие исполнители, как российские, так и украинские.

Что будет дальше? Расклад говорит о том, что выступлениям Софии Ротару в России быть. Ее здесь уважают, любят. От себя хочу обратиться ко всем, кто видит это сообщение.

Друзья, уважайте, любите друг друга, слушайте любимых певцов, смотрите на игру любимых актеров. И никогда не давайте расколоть отношения и дружественные связи, выстроенные годами, людям, чьи интересы корыстны и коварны», — прокомментировал экстрасенс для Teleprogramma.pro.

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Александр КинжиновПрограмма "Битва экстрасенсов"София Ротарутаролог
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«Выступлениям быть»: карты финалиста «Битвы экстрасенсов» подтвердили правоту Ротару
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