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Солист группы UMA2RMAN станет папой в шестой раз

У Владимира Кристовского четверо детей от первого брака и пока один от второго.

Солист группы UMA2RMAN станет папой в шестой раз
Владимир Крестовский со второй женой. Фото https://www.instagram.com/vova_kristovskiy/

43-летний солист группы UMA2RMAN Владимир Крестовский станет отцом уже в шестой раз. Его вторая жена Ольга Пилевская беременна.

Радостную новость музыкант сообщил публике довольно оригинально. Он разместил фото из Дубая с супругой и трехлетним сыном Федором в Instagram, подписав: «Все четверо первый раз в пустыне». То, что он намекает на еще не родившегося малыша, было понятно еще и потому, что его жена трепетно держалась за живот на снимке. Так, как это обычно делают беременные.

Кстати, сама Ольга оказалась более открытой. В своем блоге она сразу показала себя в купальнике. «Всегда мечтала о двоих! Интересно, о скольких Вова», — пошутила девушка.

Заметим, что в первом браке с Валерией Римской у Владимира появилось на свет четыре девочки. Тяжелое расставание с супругой, с которой он прожил около 20 лет, наложило отпечаток и на отношение с дочерьми. Особенно напряженно происходит общение со старшей Ясмин, которая до сих пор не понимает, как отец смог их оставить ради другой женщины. Музыкант расписался с Пилевской в 2013 году.

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Тэги:

Uma2rmanбеременность супругигруппа Uma2rman
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Солист группы UMA2RMAN станет папой в шестой раз
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