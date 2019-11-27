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«В каком-то смысле это правда»: Брежнева отреагировала на слухи о беременности

Новый пост певицы вызвал много вопросов, но оказалось, что догадки поклонников были неверны.

«В каком-то смысле это правда»: Брежнева отреагировала на слухи о беременности
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com

Вера Брежнева за последние месяцы успела устать от слухов. Она уже не раз поднимала тему своих взаимоотношений с Константином Меладзе. Месяц назад девушка посмеялась над новостью о том, что муж якобы изменяет ей с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Потом она развеяла слухи, что разводится с возлюбленным. Артистка заверила, что доверяет супругу и советуется с ним даже на тему моды и красоты.

От прошлых отношений у Веры есть две дочки. В последнее время певицу то и дело подозревают в беременности. А когда накануне она разместила загадочный и интригующий пост со словами: «Скоро поделюсь с вами одной прекрасной новостью… а пока в предвкушении и ошалевшая от темпа моего ноября», то многие решили, что артистка действительно ждет ребенка. Это заметила и сама Брежнева. 27 ноября она раскрыла интригу и заодно прокомментировала слухи об интересном положении.

«Беременна! Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость. И в каком-то смысле это правда… Поэтому я хочу представить вам мое „детище“, которое я трепетно создавала эти два года — а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь», — объявила певица, представив собственный бренд косметики.

Она рассказала, что создавала косметику для всех девушек, у каждой из которых свои особенности и свой путь к красоте. Вера заверила, что продажи стартуют уже 28 ноября. Она подчеркнула, что является создателем бренда, а не его лицом. Поклонники поздравили девушку с новым проектом. При этом многие не стали скрывать, что расстроились.

Напомним, что Брежневой 37 лет. Она воспитала дочь Соню, которой уже 19 лет. Девушка живет самостоятельно в США, где сейчас учится. А также у певицы есть дочка Сара, которой скоро исполнится 10 лет.

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«В каком-то смысле это правда»: Брежнева отреагировала на слухи о беременности
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