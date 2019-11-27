Муж Алены Галлиардт шесть лет содержал дочку своей молодой любовницы

Александр Панов влюбился в Алену Галлиардт в 1998 году. В итоге они поженились. Но недавно в их семье произошел разлад. 47-летняя актриса закрутила роман с молодым стриптизером Сергеем. Позже она призналась, что просто решила отомстить мужу, так как узнала, что он 7 лет жил на две семьи. Эта история получила неожиданное продолжение.

В студии передачи «На самом деле» Галлиардт рассказала, что ее супруг больше с ней не живет. Он ушел к молодой любовнице Юлдуз Сафаровой, которая утверждает, что родила от него дочку. Артистка обескуражена ситуацией, так как тоже хотела иметь детей, но Панов ей всегда говорил, что ему и без наследников хорошо.

«Ему 71, а ей 33 года», — уточнила Алена. «Более того, выяснилось, что ребенок был зачат путем ЭКО. То есть это было его сознательное решение — иметь ребенка. При том что в наших отношениях детей не было», — поделилась актриса.

Галлиардт успела узнать биографию своей соперницы. Девушка приехала в Москву из Узбекистана в 2014 году и успела побывать в браке. Актриса заподозрила, что брак этой девушке нужен был только ради получения гражданства.

«Мой драгоценный Александр поселил ее к нашим родственникам в квартиру, которую снимал. Он выплачивал ей каждый месяц по 60 тысяч рублей на ребенка», — рассказала жена Панова. Она призналась, что однажды встретилась с Юлдуз, и девушка потребовала, чтобы актриса покинула квартиру, где жила с мужем.

Алена заверила, что уйдет из квартиры, но для начала она предложила провести ДНК-тест на отцовство. По ее словам, Юлдуз отказалась от экспертизы. Однако Панов тайно взял биологические материалы у малышки и отдал их в лабораторию. Когда в студии появилась молодая возлюбленная музыканта, то она похвасталась дорогостоящим кольцом и заверила, что Александр ее любит и обещал уйти от жены. Сафарова поведала, что познакомилась с артистом после одного из концертов, передав ему букет с номером своего телефона. Вскоре у них закрутился роман.

Выяснилось, что Юлдуз знакома с тем самым стриптизером, с которым ранее пыталась мстить мужу Галлиардт. Актриса намеренно стала с ним встречаться. Девушка заверила, что они давно дружат, но выяснилось, что они раньше были парой. Проверка на детекторе лжи показала, что Сафарова врет, говоря, что Панов хотел уйти от супруги. Более того, никаких обещаний мужчина ей не давал. А вот любовная связь у нее с Александром была.

Эксперты выяснили, что у Юлдуз также были прагматические причины крутить роман с артистом. После этого ведущий Дмитрий Шепелев озвучил результаты ДНК-теста. Шестилетняя девочка по имени Алиса, как оказалось, не дочь Панова. Любовница обманывала мужа Галлиардт.