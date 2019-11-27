Экс-«Ранетка» Женя Огурцова рассекретила своего нового мужа

Группа «Ранетки» распалась несколько лет назад, но за девушками до сих пор пристально следят некоторые фанаты. Одной из самых ярких участниц коллектива являлась Женя Огурцова. Благодаря огненно-рыжим волосами ее сложно с кем-то перепутать. Не зря она назвала свою собственную рок-группу «Рыжая». А вот в личной жизни ей долго не везло. Сначала певицу предал жених, а потом уже муж, которому она подарила сына Марка, ушел от нее.

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Но Женя быстро оправилась от развода, который состоялся весной. В сентябре она объявила о помолвке с новым избранником. Его личность она не раскрыла даже в день свадьбы. 26 ноября влюбленные расписались в ЗАГСе. Как рассказала невеста в своем блоге, она выбрала дату заранее. Подруга, которая является астрологом, сказала ей, что именно 26 ноября — идеальное время для свадьбы, но девушка опоздала с подачей документов. Тогда Огурцова прибегла к хитрости. Она притворилась беременной. Подруга сделала для ее поддельную справку, что она находится на 22 неделе.

«И вот я примотала шорты и футболку скотчем к телу и отправилась в ЗАГС», — поведала невеста гостям на празднике. Ее план сработал. В намеченный день и час она расписалась со своим возлюбленным. Им оказался привлекательный темноволосый мужчина, которого зовут Николай. Он нежно обнял свою возлюбленную при встрече и не расставался с ней весь день.

После недавно пережитого предательства Женя наконец-то выглядела счастливой. «Сейчас наконец-то мое сердце успокоилось, потому что когда я узнала Колю поближе, то я поняла, что все — безопасность, каменная стена и горящие счастливые глаза. Коль, скажу честно, тебе достался очень хороший человек. Мы долгие годы были вместе. Я ее знаю как никто. Я желаю, чтобы Женькая была для тебя тем маяком, который бы прокладывал тебе путь даже в самые сложные времена», — произнесла речь Лена Третьякова, бывшая участница «Ранеток».

Поклонники узнали возлюбленного Огурцовой. Они заверили, что это Николай Осипов, который раньше он работал с Лерой, когда девушка выступала с группой «Майами». Многие присоединились к поздравлениям и пожелали новобрачным счастья. К слову, на празднике присутствовал и двухлетний сын Жени. Он успел подружиться с ее возлюбленным.