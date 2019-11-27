Боня отметила 40-летие с «танцующим миллионером» на мальдивской вилле

Виктория Боня много путешествует. В этом году она также переехала жить из Монако в Лондон. Теперь ее дочь Анджелина ходит в дорогостоящую частную школу и может заниматься своим хобби — конным спортом. Сама светская львица обычно проводит в Англии несколько дней, а потом уезжает по делам. На днях она вновь покинула свой дом, но на этот раз, чтобы отдохнуть на излюбленном курорте знаменитостей — Мальдивах.

Вскоре Боня призналась, что любит эти острова, так как только там можно почувствовать максимальное единение с природой. Передвигаться там можно только на велосипедах и электрокарах. Бывшая участница «Дома-2» отметила, что бывала во многих странах, но другого места, как Мальдивы, просто нет. Виктория сняла роскошную виллу, но отпраздновала свое 40-летие звезда на соседнем острове. Как только на часах пробила полночь, она начала веселиться.

«Мы приехали на приватный остров. Сегодня у нас тут вечеринка будет», — сообщила модель.

Для особенного дня девушка выбрала элегантное голубое платье из сверкающей ткани и белые босоножки в тон крохотной сумочке. Волосы именинница собрала в высокий хвост, а также сделала макияж с акцентом на губы. В таком виде Боня появилась перед гостями. Она показала подписчикам убранство особняка с бассейном, накрытым столом, яркими шарами и цветами для виновницы торжества. Примечательно, что диджеем вечеринки стал Джанлука Вакки, которого многие знают по прозвищу «танцующий миллионер». Итальянец отвечал за музыку, а в свободные минуты играл в пинг-понг.

«Хочу сказать всем огромное спасибо за поздравления!!! Я все читаю, каждое сообщение и в личке, и в комментариях. Их уже так много, что я не в силах всем ответить, поэтому пишу здесь, СПАСИБО, любимые», — написала в соцсети Виктория.

Однако принимать поздравления ей предстоит еще долго. Из-за разницы во времени ее близкие и друзья из России только сейчас начали строчить ей послания с теплыми пожеланиями. Напомним, что некоторое время назад у Бони появился возлюбленный, об этом она призналась в интервью, но его личность девушка пока скрывает.