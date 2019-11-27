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«Мы целовались на эскалаторе»: геи рассказали Собчак, как им живется в России

Далеко не всем мужчинам с нетрадиционной ориентацией здесь трудно.

«Мы целовались на эскалаторе»: геи рассказали Собчак, как им живется в России
Собчак. Фото Global look press

Ксения Собчак 27 ноября провела YouTube-шоу о мужчинах нетрадиционной ориентации. Своих шестерых гостей она попросила рассказать, как им живется в России.

Первым высказался бьюти-блогер Андрей Петров, который носит длинные наращенные ногти и делает активный макияж. При этом он считает себя мужчиной. Парень заметил, что его ситуация не совсем стандартная и далеко не каждый гей выглядит как он. По его словам, даже в европейских странах на него реагируют не совсем спокойно.

«Я всегда ловлю эти взгляды», – говорит он.

По словам блогера, он никогда не чувствует себя в безопасности, не спускается в метро, тщательно скрывает свой телефон и адрес. Даже далеко не все его близкие друзья, знают, где он живет. За последние 4 года на Андрея нападали около 40 раз.

YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр. Фото
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

А вот Виктор Майклсон, бизнесмен, высказал совершенно противоположное мнение. Он жил в разных странах и до сих пор является гражданином Канады. По его мнению, Россия — одна из самых терпимых стран в этом плане.

«За 10 лет жизни в России у меня никогда не было проблем, хотя я не скрывал свою ориентацию. На меня в моей жизни нападали три раза. Два раза в Канаде и один раз в Турции. В России у меня был бойфренд с такими красными волосами, и он очень любил целоваться при людях, такая фишка. Мы не один раз целовались на эскалаторе. Некоторые люди отворачивались, но никто не нападал», — рассказал Виктор.

Собеседники поздравили его с позитивным опытом, но заявили, что ему просто повезло. Оказалось, что практически на всех нападали на улицах люди, нетерпимые к их ориентации.

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«Мы целовались на эскалаторе»: геи рассказали Собчак, как им живется в России
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