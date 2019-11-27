Дана Борисова впервые поделилась снимком мужа, с которым развелась через три месяца

Как сказала телеведущая, она состояла в браке с «загадочным гастарбайтером из Украины».

Телеведущая Дана Борисова в Instagram впервые рассказала о своем браке, о котором ранее ничего не было известно. Кроме того, она даже опубликовала снимок со своим супругом, с которым прожила вместе всего три месяца.

Как заметила звезда, два года назад она вернулась из Таиланда в Россию и начала новую жизнь после курса реабилитации. Как известно, у нее были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. Также она отметила, что три месяца была в официальном браке. Подробнее об этом можно прочитать в ее книге «Жизнь под кайфом».

«Муж загадочный гастарбайтер из Украины, который испарился через три месяца», — заметила она и добавила, что уже в декабре сдаст книгу в печать, а ее презентация пройдет в начале 2020 года.

Добавим, что ранее было известно об одном официальном браке Даны Борисовой. Она была замужем за бизнесменом Андреем Тищенко. Также звезда жила гражданским браком с Максимом Аксеновым, от которого родила дочь Полину.