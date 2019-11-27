«Мы же не спрашиваем, как ты с Богомоловым?»: геи разъяснили Собчак правила хорошего тона

У людей нетрадиционной ориентации есть свой кодекс чести и свое чувство такта.

Ксения Собчак на своем очередном YouTube-шоу решила поговорить о проблемах секс-меньшинств, пригласив за круглый стол сразу 6 геев. В ходе программы выяснилось, что в их среде есть закрытые темы.

Например, ни в коем случае нельзя при них говорить слово «гомосексуализм», поскольку оно означает психическое заболевание, лучше – «гомосексуальность». «Ты же не говоришь «гетеросексуалист»? Ты говоришь «гетеросексуал», ну и «гомо» тоже «сексуал»», — пояснил Карен Шаинян, журналист и продюсер.

«Люди спрашивают пассивный ты или активный, выясняют какие-то интимные подробности. Это все равно, что спросить, как ты больше любишь с Константином Богомоловым», — сказал Федор Павлов-Андреевич, российско-бразильский художник.

У геев действуют те же правила этики, что и у людей с традиционной ориентацией. Если ты с ними в достаточно близких отношениях, то можно обсудить «клубничку», если вы познакомились давно, лучше не надо, объяснили они Собчак

Слово «голубой», по словам художника, вообще ушло из лексикона современных людей. Да и сами люди стали другими, более лояльными к гомосексуалистам. Федор рассказал про своего внука, у которого недавно появился друг, в прошлом – девушка. «У этих людей отсутствует такой барьер и это огромное счастье», — сказал художник.

Как пояснил бьюти-блогер Андрей Петров, парней из категории секс-меньшинств лучше все-таки именовать «геями».