«Мы перед носом болезни закрыли двери»: Сигалова рассказала, как Козак 10 лет боролся с раком

По словам хореографа, ее супруг не собирался уходить из жизни.

Хореограф Алла Сигалова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как ее супруг, режиссер Роман Козак, на протяжении десяти лет боролся с онкологическим заболеванием.

«Рома долго лечился. Мы просто жили с этим страшным диагнозом. Начали с этим работать. Стали искать врачей, когда узнали о болезни», — заметила она.

При этом о страшном диагнозе мужа они старались не вспоминать, когда оставались вдвоем друг с другом. «Надо жить, жить, независимо ни от чего. В нашем доме не было этой болезни. Мы перед носом болезни закрыли двери. Просто закрыли и все. Врачи разное говорили. Мы в разных странах проходили лечение. Это очень долгий путь. Путь очень тяжелый. Скажу вам, что всегда есть надежда. Не может не быть надежды. Человек до последнего хватается за жизнь. Мы отмечали все праздники и были счастливы», — сказала хореограф.

Сигалова прекрасно помнит последний день жизни супруга. «Мы сидели и строили планы на будущее. Как проведем лето. Он, конечно, не хотел умирать», — заметила хореограф.