ЗВЕЗДЫ

«Это выбор мужчины»: Сигалова не считает, что увела режиссера Козака из семьи

По словам хореографа, известный режиссер сам принял решение жить с ней.

«Это выбор мужчины»: Сигалова не считает, что увела режиссера Козака из семьи
Козак ушел из семьи к Сигаловой/http://globallookpress.com/

Хореограф Алла Сигалова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как познакомилась со своим супругом — режиссером Романом Козаком. Ради нее он оставил семью.

Алла Сигалова. Фото
Сигалова считает, что не уводила Козака из семьи/http://globallookpress.com/

«При первой встрече он стал шутить со мной, но как-то не очень удачно. Но при этом позже я поняла, что он обладает фантастическим юмором. Во время второй встречи на южном курорте он первое время со мной даже не здоровался. Рома отдыхал с семьей. А потом он принес произведение и предложил по его мотивам сделать спектакль. Тогда ко мне можно было подойти только через работу, что он и блестяще сделал», — заметила Сигалова.

Хореограф прекрасно знала, что у Козака семья и он женат. В итоге он ушел жить к ней, бросив супругу. «Это выбор мужчины. Захочет — не захочет. С Козаком надо было держать ухо востро. Наши отношения были выстроены фантастически. У нас был свой кодекс, но правила из него мы никогда не произносили, что было особенно ценно», — заявила она.

Когда он ушел из семьи, то после они никогда не вспомнили этот тяжелый день. «Все было и так понятно. Для большой личности это сложный шаг. Его прежнюю жену я не знала. Только дочь знаю его прекрасную, и мы даже сейчас общаемся», — заметила Алла Сигалова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла СигаловаПрограмма "Судьба человека"Роман Козак
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это выбор мужчины»: Сигалова не считает, что увела режиссера Козака из семьи
Интересно?
Поделись с друзьями: