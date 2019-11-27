«Это выбор мужчины»: Сигалова не считает, что увела режиссера Козака из семьи

Хореограф Алла Сигалова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как познакомилась со своим супругом — режиссером Романом Козаком. Ради нее он оставил семью.

«При первой встрече он стал шутить со мной, но как-то не очень удачно. Но при этом позже я поняла, что он обладает фантастическим юмором. Во время второй встречи на южном курорте он первое время со мной даже не здоровался. Рома отдыхал с семьей. А потом он принес произведение и предложил по его мотивам сделать спектакль. Тогда ко мне можно было подойти только через работу, что он и блестяще сделал», — заметила Сигалова.

Хореограф прекрасно знала, что у Козака семья и он женат. В итоге он ушел жить к ней, бросив супругу. «Это выбор мужчины. Захочет — не захочет. С Козаком надо было держать ухо востро. Наши отношения были выстроены фантастически. У нас был свой кодекс, но правила из него мы никогда не произносили, что было особенно ценно», — заявила она.

Когда он ушел из семьи, то после они никогда не вспомнили этот тяжелый день. «Все было и так понятно. Для большой личности это сложный шаг. Его прежнюю жену я не знала. Только дочь знаю его прекрасную, и мы даже сейчас общаемся», — заметила Алла Сигалова.