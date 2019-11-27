ЗВЕЗДЫ

«Стыдоба»: 42-летнюю Орлову «затравили» за фото без белья

Ведущая «Дома-2» похвасталась роскошной фигурой, согласившись на фотосессию в стиле «ню».

«Стыдоба»: 42-летнюю Орлову «затравили» за фото без белья
Ольга Бузова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Ольга Орлова полностью обнажилась ради модной фотосессии. Знаменитость отправилась на Сейшельские острова, решив порадовать верных почитателей новыми соблазнительными кадрами в стилю «ню». Ведущая «Дома-2» предстала перед объективом фотокамеры без одежды и нижнего белья. Примечательно, что не все поклонники артистки по достоинству оценили смелость соведущей Влада Кадони. Так, среди подписчиков светской львицы нашлись те, кто критически высказался в адрес экс-солистки группы «Блестящие». Скептически настроенные хейтеры «затравили» Орлову за «обнаженную» фотосессию, заявив, что телеведущей не пристало демонстрировать звездное тело.

«Стыдоба», «Влад Кадони сейчас в обманок упадет от фото», «Все с ума посходили!!», «Очень круто, просто огонь, но на это же ваш сын взрослый смотрит как так!!», «Бред… взрослая женщина», «В таких моментах не думают о друзьях сына, об учителях сына?!», — обратились к Орловой ее поклонники.

Сама певица на критические замечания в свой адрес никак не отреагировала. Знаменитость то и дело публикует на личной страничке в микроблоге фото в купальниках, доказывая, что и после сорока лет женщина может выглядеть ухоженно. Орлова вполне могла бы составить конкуренцию более юным девушка там, где речь заходит о фигуре и внешности.

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильОльга Орлова

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«Стыдоба»: 42-летнюю Орлову «затравили» за фото без белья
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