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Сигалова полтора месяца восстанавливалась после тяжелой травмы позвоночника

Врачи ей сразу сказали, что прежнюю амплитуду движения уже не вернуть.

Сигалова полтора месяца восстанавливалась после тяжелой травмы позвоночника
Сигалова в 18 лет получила тяжелую травму позвоночника/http://globallookpress.com/

Хореограф Алла Сигалова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнила, как получила тяжелую травму позвоночника, когда училась в Вагановском училище. Ей было всего 18 лет. На протяжении полутора месяцев ее лечили в военно-медицинской академии. После лечения врачи сказали, что с танцами ей надо завязывать навсегда. Травма была очень серьезной.

Алла Сигалова. Фото
Сигалова получила тяжелую травму/http://globallookpress.com/

«Я заглатывала таблетки и шла на репетиции. Отменять их было нельзя. Была надежда, что все будет нормально. Но надо было отменять и лечиться. В итоге выскочило шесть межпозвоночных дисков. Тогда такие заболевания не очень лечились. Сейчас я сформировала правильную гимнастику, которая формирует мышечный каркас. А в те годы шансов восстановиться, по сути, не было», — заявила она.

Врачи после лечения сразу сказали Сигаловой, что объем амплитуды движения уже никогда не вернуть. «И это так и есть. С этим можно работать, но надо искать варианты, как сделать движение. Некоторые движения исключаются категорически», — заметила она.

Из-за травмы дочери у Сигаловой очень сильно переживала мама. «Я считала в тот момент, что все рухнуло. Пришлось начинать все с ноля. Я приехала в Москву и целый год здесь болталась без дела. Приходила в себя. Потом решила поступать в ГИТИС на режиссерский факультет. Из Питера уехала, потому что невозможно было там находиться», — заметила Алла Сигалова.

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Алла СигаловаБорис КорчевниковВагановское училищеНовости googleПрограмма "Судьба человека"
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Сигалова полтора месяца восстанавливалась после тяжелой травмы позвоночника
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