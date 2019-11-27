Примирения не избежать: Бузова увиделась с младшей сестрой на вечеринке отца

Накануне поющая ведущая «Дома-2» впервые за долгое время увиделась с родной сестрой. Ольга Бузова не смогла пропустить вечеринку по случаю дня рождения папы. Игорь Дмитриевич организовал праздник в одном из ресторанов, собрав вместе всю семью.

«Спасибо за все, что ты делаешь для нас!! Спасибо за воспитание, за бессонные ночи… Папуля, будь здоров и счастлив!! Люблю тебя», — обратилась к имениннику светская львица, подарив родителю шикарный букет алых роз.

В ресторане Ольга заняла место рядом с папой, сев за стол напротив младшей сестренки Анны. Все внимание экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова уделяла исключительно виновнику торжества, отказавшись от совместных снимков с другими родственниками. Однако в Stories знаменитости все же попал кадр, на котором присутствует и сестра Бузовой. Напомним, что отношения между Ольгой и Анной испортились еще прошлой зимой. По возвращению из Куршевеля, девушки практически перестали общаться. Певица согласилась увидеться с некогда близким для нее человеком только ради отца. Примечательно, что сама Бузова никак не комментирует причину ссоры. Если ранее сестры называли друг друга «роднулечками», то сейчас девушки крайне настороженно относятся друг к другу, вызывая тем самым недоумение у поклонников.