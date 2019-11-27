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Снова токсикоз?: Миддлтон спровоцировала слухи о четвертой беременности

Герцогиня Кембриджская отказалась лететь с мужем в очередной тур.

Снова токсикоз?: Миддлтон спровоцировала слухи о четвертой беременности
Кейт Миддлтон (Фото: Globallookpress.com)

Еще в октябре ряд изданий светской хроники поделились информацией, касающейся брачного договора между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Утверждалось, что герцогиня Кембриджская должна была подарить монаршей семье троих наследников. Невестка Елизаветы II выполнила данное условие, став многодетной мамой: пара воспитывает шестилетнего сына Джорджа, четырехлетнюю дочь Шарлотту и принца Луи, ему полтора года. Ни для кого не секрет, что все три беременности дались Миддлтон нелегко. Супруга принца Уильяма мучилась токсикозом и редко появлялась на людях, стараясь не перегружать организм.

Миддлтон в очередной раз спровоцировала слухи о четвертой беременности, отказавшись сопровождать мужа в новом туре. В окружении герцогини тут же предположили, что Кейт избегает светских приемов и дальних перелетов из-за тошноты на фоне своего интересного положения. Как пишет портал Wday со ссылкой на «дворцовых инсайдеров», сейчас срок возлюбленной Уильяма — конец третьего триместра.

Герцогиня Кембриджская
Кейт Миддлтон не реагирует на слухи о беременности (Фото: Globallookpress.com)

Ранее также утверждалось, что Кейт не будет встречать Рождество с бабушкой принца — Елизаветой II. Вероятно, герцогиня собирается посвятить каникулы семье, отдохнув от приемов и других обязанностей, возложенных на нее, как на представителя монаршей семьи.

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Британская королевская семьяЕлизавета IIКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиПринц Уильям
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Снова токсикоз?: Миддлтон спровоцировала слухи о четвертой беременности
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