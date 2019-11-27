В Сеть попал архивный снимок Пугачевой с обложки журнала «Стас»

В Сети появился снимок архивный снимок Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, который был сделан в далеком 1995 году. Тогда Алла Борисовна сфотографировалась, что называется, без прикрас. На архивном кадре ей всего 46 лет. Ее достаточно сложно узнать.

Возможно, что о наличии такой фотографии поклонники Примадонны никогда бы не узнали, но снимок был опубликован на дебютной обложке журнала «Стас». Его в девяностых годах издавал друг Аллы Пугачевой лидер группы «Цветы» Стас Намин.

Тогда в далеких девяностых годах журналисты допытывали Стаса Намина, зачем он разместил именно эту фотографию с Примадонной. Как рассказывал музыкант, ему понравился этот снимок. С помощью него он хотел привлечь внимание к новому изданию. Как говорил Намин, на снимке нынешняя супруга юмориста Максима Галкина глубокая, искренняя и очень привлекательная.

«Просто такой ее мало кто видел – все привыкли к сценическому имиджу. Фотографию я показал Алле, посвятил ее в свои планы, и она дала согласие», — рассказывал Стас Намин, слова которого приводит «Комсомольская правда».