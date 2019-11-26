Больше не женат: возлюбленный Седоковой развелся с супругой

Анна Седокова является не только певицей, но и многодетной мамой. У нее трое детей от трех разных мужчин. Имя отца своего двухлетнего сына Гектора она до сих пор скрывает. При этом ранее певица призналась, что рассталась с ним вскоре после рождения наследника. Все это время артистка была одна, но летом появились слухи о ее романе с баскетболистом Янисом Тиммой. Когда они уже открыто стали встречаться, то выяснилось, что спортсмен женат.

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Супруга баскетболиста Санна из Латвии была шокирована, когда узнала о его отношения с Анной из СМИ. Она обвинила певицу в том, что та увела у нее мужа. Хотя Санна не стала скрывать, что знала об изменах возлюбленного, просто думала, что у него очередная интрижка. За последний месяц отношения Седоковой с новым избранником окрепли. Они стали вместе выходить в свет, целоваться на публике и признаваться в любви.

Как оказалось, Янис с недавних пор уже не женат. Пиар-агент Анны рассказал, что ее избранник успел развестись.

«Ни Янис, ни Анна не состоят в официальных отношениях. Пара работает, любит друг друга и строит крепкие отношения. Развод Яниса произошел в Риге мирно и по обоюдному согласию», — цитирует агента издание «Комсомольская правда».

Похоже, что даже ради сына Кристиана игрок подмосковного клуба «Химки» решил не пытаться сохранить брак. Янис безусловно любит своего ребенка. Сейчас он после травмы готовится вернуться к играм. Седокова тоже ставит детей на первое место. Скоро она отправится к дочери Монике в США. Напомним, что отец девочки Максим Чернявский судился с артисткой и выиграл, поэтому певице нельзя показывать наследницу. Также видится она с ней чаще всего только в Лос-Анджелесе, так как там теперь и живет ее дочка. А вот с Гектором и Алиной артистка почти не расстается.