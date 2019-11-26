«Перелетал»: сын Водонаевой расшиб бровь, прыгая по комнате

9-летний сын Алены Водонаевой «украсил» себя шрамом на лице. Мальчик получил травму на прошлой неделе, когда гостил у своего отца-бизнесмена, с которым звезда «Дома-2» развелась еще шесть лет назад.

Алена рассказала подписчикам в Instagram, что чуть не поседела, когда бывший супруг позвонил ей с фразой: «У нас происшествие».

«Бо был у папы в гостях и… Перелетал с кухонного гарнитура на диван. Не долетев, приземлился на угол журнального столика. Перелетал», — пишет Водонаева, сокрушаясь, что мужчины с юных лет совершают безрассудные поступки.

Узнав о ЧП, сердобольная мать тут же помчалась в больницу, успела за 15 минут до операции по зашиванию брови «пилота». К счастью, обошлось без серьезных повреждений и мальчика отпустили домой в тот же день. А вот 37-летняя родительница до конца суток успокаивала себя валерьянкой.

Алена опубликовала снимок сына со швами и зеленкой на гордом лице, отметив, что парень пока «завязал» с полетами.

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Напомним, что с этого учебного года Богдан перешел на домашнее обучение, потому что его маму не устраивает система российского образования.