«Что-то пишут люди»: пиар-агент Барановской прокомментировала слухи о беременности

Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным предпочитает не говорить о своей личной жизни. Она успешно строит карьеру телеведущей, а также заботится о детях: 13-летнем Артеме, 11-летней Яне и семилетнем Арсении. Многие отмечают, что мальчики очень похожи на своего знаменитого отца. Так как 34-летняя девушка регулярно появляется на светских мероприятиях в одиночестве, то это только сильнее привлекает внимание к ее личной жизни.

Так, на днях Юлия побывала на вручении национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Для появления на публике она, как всегда, выбрала женственный образ. На ковровой дорожке бывшая возлюбленная Аршавина позировала в зеркальном платье в пол, которое облегало ее фигуру. Золотые туфли-лодочки завершили ее образ. Вместе с Максимом Приваловым Барановская опрашивала гостей мероприятия.

На снимках, которые были сделаны на мероприятии, пользователи Сети разглядели изменения в фигуре телеведущей. Многие заподозрили, что она беременна в четвертый раз. «У Юлии Барановской животик округлился», — написали в телеграм-канале «НеМалахов».

Элина, пиар-агент Барановской, прокомментировала слухи в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

«Какой может быть комментарий? Ну, что-то пишут люди», — отметила она. «Ну, а вы сами этого не понимаете? На других фото живота не видно, это просто неудачный ракурс», — заверила Элина.

Похоже, что поздравлять Юлию рано, хотя поклонники очень надеются, что она обретет счастье в личной жизни. Многие пишут, что хотят видеть ее рядом с надежным и заботливым мужчиной. Напомним, что Барановская была гражданской женой Аршавина, поэтому свадьбы у нее не было. Не так давно телеведущая призналась, что сейчас уже готова получить официальной статус жены. «Я хочу свадьбу! Хочу альбом со свадебными фотографиями. Платье хочу выбирать. И я этого не стесняюсь!» — признавалась она.