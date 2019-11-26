Женя Огурцова пригласила лишь одну коллегу из «Ранеток» на свадьбу

Группа «Ранетки», которая была так популярна, распалась больше пяти лет назад. Каждая из девушек решила пойти своим путем. Кто-то попрощался со сценой и решил все силы бросить на создание семьи, а, например, Женя Огурцова создала свою группу «Рыжая». Она несколько раз пыталась обрести счастье в личной жизни. Однажды жених ей изменил, что стало шоком для певицы. А ее первый брак с Анатолием Романовым, которому она родила сына, к сожалению, завершился разводом.

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Однако Огурцова оказалась девушкой видной. Спустя полгода она снова вышла замуж. О помолвке бывшая «Ранетка» объявила в сентябре и начала готовиться к свадьбе. Во всем ей помогала коллега Елена Третьякова, которая состояла с ней в одной группе. Так вышло, что она тоже скоро выйдет замуж. 26 ноября Жена в скромном, но романтичном свадебном наряде отправилась в ЗАГС. О своем женихе она предпочитает не говорить, а его лицо на снимках она скрыла стикером.

Дина, менеджер Огурцовой, раскрыла порталу Teleprogramma.pro некоторые подробности торжества. Многие считали, что Женя дружит не только с Еленой, но и другими девушками, которые были «Ранетками», но это оказалось не так. По этой причине на свадьбу была приглашена только Третьякова, с которой невеста давно дружит.

«Из „Ранеток“ только Лена. А всего гостей человек 35», — поведала менеджер звезды.

По ее словам, свадьба состоялась в центре Москвы. Девушка предпочла устроить камерное торжество только для близких. Дина также ответила на главный вопрос, когда Огурцова раскроет личность своего нового мужа. «Завтра на YouTube она его покажет», — заинтриговала представительница Жени. Она также призналась, что избранник девушки старше возлюбленной на три года. «Ему 32 года», — отметила менеджер певицы.