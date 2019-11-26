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Женя Огурцова пригласила лишь одну коллегу из «Ранеток» на свадьбу

26 ноября певица вышла замуж во второй раз за таинственного избранника.

Женя Огурцова пригласила лишь одну коллегу из «Ранеток» на свадьбу
Женя Огурцова. фото: instagram.com/ogyrtsova_official/

Группа «Ранетки», которая была так популярна, распалась больше пяти лет назад. Каждая из девушек решила пойти своим путем. Кто-то попрощался со сценой и решил все силы бросить на создание семьи, а, например, Женя Огурцова создала свою группу «Рыжая». Она несколько раз пыталась обрести счастье в личной жизни. Однажды жених ей изменил, что стало шоком для певицы. А ее первый брак с Анатолием Романовым, которому она родила сына, к сожалению, завершился разводом.

Однако Огурцова оказалась девушкой видной. Спустя полгода она снова вышла замуж. О помолвке бывшая «Ранетка» объявила в сентябре и начала готовиться к свадьбе. Во всем ей помогала коллега Елена Третьякова, которая состояла с ней в одной группе. Так вышло, что она тоже скоро выйдет замуж. 26 ноября Жена в скромном, но романтичном свадебном наряде отправилась в ЗАГС. О своем женихе она предпочитает не говорить, а его лицо на снимках она скрыла стикером.

Дина, менеджер Огурцовой, раскрыла порталу Teleprogramma.pro некоторые подробности торжества. Многие считали, что Женя дружит не только с Еленой, но и другими девушками, которые были «Ранетками», но это оказалось не так. По этой причине на свадьбу была приглашена только Третьякова, с которой невеста давно дружит.

«Из „Ранеток“ только Лена. А всего гостей человек 35», — поведала менеджер звезды.

По ее словам, свадьба состоялась в центре Москвы. Девушка предпочла устроить камерное торжество только для близких. Дина также ответила на главный вопрос, когда Огурцова раскроет личность своего нового мужа. «Завтра на YouTube она его покажет», — заинтриговала представительница Жени. Она также призналась, что избранник девушки старше возлюбленной на три года. «Ему 32 года», — отметила менеджер певицы.

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группа "Ранетки"Женя ОгурцоваЗвездные свадьбы
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Женя Огурцова пригласила лишь одну коллегу из «Ранеток» на свадьбу
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