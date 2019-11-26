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«Какие ножки»: похудевшая Маша Малиновская без юбки взбудоражила мужчин

Певица похвасталась первым результатом похудения.

«Какие ножки»: похудевшая Маша Малиновская без юбки взбудоражила мужчин
Маша Малиновская. фото: globallookpress.com/

Маша Малиновская в сентябре пожаловалась на лишний вес. Певице не понравилось то, как она выглядит в праздничном наряде. Ведущая Муз-ТВ вскоре решила привести себя в форму, чтобы отражение в зеркале ее полностью устраивало. Стоить отметить, что артистке сейчас уже 38 лет, но она по-прежнему предпочитает мини, снимается для журнала Playboy, не боясь оголяться. Поклонники не перестают восхищаться звездой.

Однако Малиновская все же решила продолжить совершенствоваться. По всей видимости, похудение уже дало свои плоды. На днях телеведущая опубликовала новый снимок. Она предстала в одной толстовке, оголив постройневшие ноги. Девушка похвасталась своей фигурой. Губы она подчеркнула алой помадой, а волосы уложила в легкую волну. Блондинка будто специально не стала надевать брюки или юбку.

Это произвело нужный эффект. Маша взбудоражила многих мужчин-подписчиков. Они одарили телеведущую множеством комплиментов. «Какие ножки!», «Красивые ножки. Одевайся теплее», «Кукла! Шикарная девушка!», «Маша, классно выглядишь», «Мария, вы похудели», «Весь мир к твоим ногам», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Малиновская также является певицей. Не так давно она анонсировала премьеру нового трека под названием «Я танцую». В эту композицию девушка вложила много чувств и посвятила всем, кто переживал расставание. В личной жизни сама звезда пережила многое. Несколько раз Маша состояла в браке, но все они заканчивались разводом. А в 2011 году она впервые стала мамой. Модель родила сына Мирона. Личность отца своего ребенка звезда скрывает.

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«Какие ножки»: похудевшая Маша Малиновская без юбки взбудоражила мужчин
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