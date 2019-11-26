«Какие ножки»: похудевшая Маша Малиновская без юбки взбудоражила мужчин

Маша Малиновская в сентябре пожаловалась на лишний вес. Певице не понравилось то, как она выглядит в праздничном наряде. Ведущая Муз-ТВ вскоре решила привести себя в форму, чтобы отражение в зеркале ее полностью устраивало. Стоить отметить, что артистке сейчас уже 38 лет, но она по-прежнему предпочитает мини, снимается для журнала Playboy, не боясь оголяться. Поклонники не перестают восхищаться звездой.

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Однако Малиновская все же решила продолжить совершенствоваться. По всей видимости, похудение уже дало свои плоды. На днях телеведущая опубликовала новый снимок. Она предстала в одной толстовке, оголив постройневшие ноги. Девушка похвасталась своей фигурой. Губы она подчеркнула алой помадой, а волосы уложила в легкую волну. Блондинка будто специально не стала надевать брюки или юбку.

Это произвело нужный эффект. Маша взбудоражила многих мужчин-подписчиков. Они одарили телеведущую множеством комплиментов. «Какие ножки!», «Красивые ножки. Одевайся теплее», «Кукла! Шикарная девушка!», «Маша, классно выглядишь», «Мария, вы похудели», «Весь мир к твоим ногам», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Малиновская также является певицей. Не так давно она анонсировала премьеру нового трека под названием «Я танцую». В эту композицию девушка вложила много чувств и посвятила всем, кто переживал расставание. В личной жизни сама звезда пережила многое. Несколько раз Маша состояла в браке, но все они заканчивались разводом. А в 2011 году она впервые стала мамой. Модель родила сына Мирона. Личность отца своего ребенка звезда скрывает.