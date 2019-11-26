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Беременная Костенко попала в госпиталь после отпуска

Несколько дней жена Дмитрия Тарасова провела под наблюдением врачей.

Беременная Костенко попала в госпиталь после отпуска
Дмитрий Тарасов с женой и дочкой. фото: instagram.com/kostenko.94/

Дмитрий Тарасов продолжает судиться с бывшей женой Оксаной и-за алиментов для дочери Ангелины. Футболист просит уменьшить сумму выплат, так как он остался без работы и выплачивает ипотеку за дом. Однако финансовые трудности не помешали спортсмену недавно побывать в отпуске с молодой женой Анастасией Костенко, которая ждет от него второго ребенка. Сейчас у пары подрастает годовалая дочь Милана.

Успешно перенеся первую беременность, Анастасия не подозревала, что путешествие может сказаться на ее здоровье, а точнее забота о маленьком ребенке. После возвращения из ОАЭ только спустя несколько дней жена Тарасова вышла на связь с подписчиками и сообщила о проблемах со здоровьем. Она призналась, что несколько дней провела в клинике по настоянию врача. Свой диагноз девушка раскрывать не стала, но отметила, что во время отдыха чувствовала себя хорошо, однако организм подавал ей знаки.

«На отдыхе не было никаких проблем, я наслаждалась уединением с семьей и параллельно прислушивалась к организму, который намеками, на что-то идущее не по плану, не баловал», — заверила Костенко.

«На следующий день, окрылённые с любимым, мы поехали на плановый осмотр к врачу. Дурачились, на вечер строили планы, даже в телеграм пообещали не теряться, но… Меня оставили до 25 в госпитале. Не буду вдаваться в подробности по какой причине, ведь главное, что сейчас все хорошо», — рассказала она.

По словам девушки, сейчас она уже находится дома. Анастасия учится без лишней физической активности справляться с подрастающей дочкой. Пока ее не было, ребенком занимался Тарасов вместе со своей мамой, которая приехала на помощь. Супруга футболиста сделала для себя несколько выводов. Она отметила, что беременность — не время, когда можно проявлять героизм и неоправданно рисковать, по ее мнению, нет смысла. «Некоторые трудности могут появляться бессимптомно», — подчеркнула девушка. Она также поблагодарила мужа, который был с ней рядом и поддерживал.

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Анастасия Костенкобеременность и родыДмитрий Тарасовзвездные семьи
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Беременная Костенко попала в госпиталь после отпуска
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