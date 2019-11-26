Владислав Резник отказался от сына по настоянию первой жены

Как сказал актер, он поступил очень плохо и ответственности с себя не снимает.

Актер Владислав Резник в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей первой жене Марине и сыне, от которого он отказался. Как сказал актер, так сложились обстоятельства.

«С первой женой мы познакомились в театре в Новосибирске. Я приехал в город. Был на выпуске как раз спектакль. Марина тогда училась в театральном училище. Ее в этот спектакль пригласили в массовку. Мы были молоды. Потом мы с ней уехали в Омск. Я работал в омской драме, она в ТЮЗе. На год расставались, потом сошлись. Появился сын Илья. К великому сожалению, мы с женой расстались и сына я больше не видел», — заявил актер.

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Как сказал Резник, ему пришлось написать отказ от собственного ребенка. «Это была просьба Марины. Я не хотел этого делать. Даже подписав отказ, я сопротивлялся. Так получилось, что я оказался в федеральном розыске. Марина подала заявление. Ей нужно было, чтобы я написал отказ от ребенка. Она вышла замуж. Много трудностей было с выездом ребенка за рубеж. Доверенностью и разрешения на выезд все время с нее требовали. И я пошел на этот шаг. Я не снимаю ответственность, поступил очень плохо», — сказал актер.

Как признался Резник, первая жена была сильно обижена на него. «Страшно, тяжело и больно, что я написал заявление об отказе от ребенка. Но этого уже не изменить. Я виноват, понимаю это. Очень сильно виноват перед сыном. Это черная страница моей жизни. Илья стукнулся полтора года назад ко мне в друзья в соцсетях. Я с ужасом понял, что это мой сын. Первый вопрос от него: «Помнишь меня?» Я всегда хотел его увидеть. Я не приложил своих сил к воспитанию ребенка. Хотя знал, что он живет в другой семье. Я хотел с ним увидеться, но боялся, поэтому не делал шаг навстречу. Это такой больной нерв, который я все эти годы переваривал», — заметил Владислав Резник.