«Она совершенно бездарна»: журналисты оценили шансы Бузовой на победу в Евровидении

Желание Ольги Бузовой выступить на конкурсе «Евровидение-2020» вызвало недоумение у многих жителей нашей страны, полагающих, что есть куда более достойные кандидаты. Многие эксперты уверенно заявили, что певицу вряд ли кто-то допустит к участию в таком мероприятии. Но все мы знаем, что чудеса случаются часто, особенно с богатыми и успешными знаменитостями.

Журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что не стоит доверять слухам. По его словам, желание Бузовой поехать на конкурс заслуживает исключительно похвалы, а если она сумеет показать себя во всей красе, да еще и споет что-нибудь запоминающееся, то будет и вовсе замечательно. Вот только одно ее желание участвовать в конкурсе само по себе ничего не значит. В интервью изданию Sobesednik.ru Артур отметил, что в нашей стране участника Евровидения обычно просто назначают люди сверху, никакое открытое голосование не проводится.

Журналист Сергей Соседов настроен более решительно и выступает категорически против участия Ольги в конкурсе. По его мнению, никто не отправит певицу на Евровидение, мероприятие слишком крупное и наблюдают за ним не только представители шоу-бизнеса, но и власти. Вокальные данные Ольги Бузовой Сергей оценил крайне низко, по его мнению, шансов на победу у нее нет никаких.