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«Мне плевать на вашу личную жизнь!»: Билана достали вопросы журналистов

Певец всегда остро реагирует на тему личной жизни и отказывается разговаривать со СМИ.

«Мне плевать на вашу личную жизнь!»: Билана достали вопросы журналистов
Дима Билан. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

После ежегодной церемонии вручения премии «Золотой граммофон» певец Дима Билан согласился ответить на несколько вопросов журналистов, но вряд ли он остался довольным интервью. Как обычно, СМИ прежде всего интересуются личной жизнью исполнителя, ведь ему уже почти 38 лет, а детей и жены у Билана все еще нет. К несчастью для журналистов, певца такие вопросы буквально приводят в ярость. И когда он вновь услышал, что кого-то интересует, с кем он делит постель, то сдерживаться Дима не стал.

«Почему вас так интересует, с кем человек спит? Вам не все равно? Мне вот плевать на вашу личную жизнь! Вы меня постоянно этим вопросом донимаете. Какое вам дело? Не лезьте в чужую постель!» — со злостью бросил журналистам певец.

Как Билан рассказывал ранее, он предпочитает скрывать все, что касается его личной жизни. Однажды он сильно обжегся, выставляя напоказ то, что следовало скрывать. После чего твердо для себя решил разделять рабочее и личное пространство.

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Тэги:

"Золотой граммофон"Дима Билансекс
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«Мне плевать на вашу личную жизнь!»: Билана достали вопросы журналистов
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